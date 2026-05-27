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    SoVD will Beamte in Kranken- und Pflegeversicherung einbeziehen » Nachrichten

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    Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Osnabrück (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fordert die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung.

    "Um die gesetzliche Krankenversicherung zukunftssicher aufzustellen, fordern wir seit Jahren eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen - also auch Beamte", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Neuem Osnabrücker Zeitung" (Mittwochausgabe).

    Pflege sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gerade weil privat und gesetzlich Versicherte in der Pflegeversicherung die gleichen Leistungen erhielten, sei eine leistungsfähige und solidarische Bürgerversicherung auf der Grundlage der sozialen Pflegeversicherung dort besonders naheliegend. Eine Finanzierung durch alle sei "nur gerecht", so Engelmeier.

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