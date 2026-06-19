Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz bevor die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission am 23. Juni ihre Empfehlungen zur Reform der Rentensysteme vorlegen soll, fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) eine dauerhafte Stärkung der gesetzlichen Rente.

"Die anstehende Rentenreform muss vor allem ein Ziel verfolgen: die gesetzliche Rente dauerhaft zu stärken und das Vertrauen der Menschen in die Alterssicherung zu sichern", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Es brauche "ein stabiles Rentenniveau, eine verlässliche Finanzierung und wirksame Maßnahmen gegen Altersarmut", so Engelmeier.

Die SoVD-Chefin sagte, dass sich die Menschen darauf verlassen können müssten, "dass jahrzehntelange Arbeit zu einer auskömmlichen Rente führt". Reformansätze, die einseitig auf längere Lebensarbeitszeiten setzen, lehne sie ab, sagte Engelmeier.