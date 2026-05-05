Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jens Spahn (CDU) bleibt Chef der Bundestagsfraktion der Unionsparteien. Bei der üblichen Wiederwahl ein Jahr nach Beginn der Legislaturperiode erhielt er am Dienstag laut Teilnehmerangaben eine Zustimmungsrate von 86,5 Prozent, einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Vor einem Jahr war Spahn mit 91,3 Prozent zum CDU/CSU-Fraktionschef gewählt worden. Enthaltungen werden bei der Union üblicherweise, anders als bei vielen anderen Parteien, nicht mitgezählt.

Spahn kann nun voraussichtlich bis zum Ende der Legislatur in dieser Position bleiben - einer erneuten Wiederwahl muss er sich unter normalen Umständen bis 2029 nicht mehr stellen.

"Wir wollen, wir müssen, wir sind dazu verpflichtet, in der politischen Mitte, in dieser Koalition die Probleme zu lösen, die wir haben", sagte Spahn vor Beginn der Fraktionssitzung am Dienstag. Er arbeite "jeden Tag" daran, dass die Koalition die kommenden drei Jahre halte. "Das Wichtigste aktuell ist, Zuversicht zu geben der schlechten Laune, die es an vielen Stellen gibt, weil man die Perspektive nicht sieht", so Spahn.