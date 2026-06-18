Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat mehrfach an den vertraulichen Treffen eines vom rechtslibertären US-Milliardär Peter Thiel gegründeten Netzwerks teilgenommen.

Das bestätigte Spahns Büro auf Anfrage des "Tagesspiegel". Zuvor war der frühere Bundesgesundheitsminister durch ein Datenleck mit dem Netzwerk "Dialog" in Verbindung gebracht worden, über das zunächst das US-Magazin "Wired" berichtet hatte.

Nach Angaben seines Büros nahm Spahn in unregelmäßigen Abständen an dem Format "Dialog" teil - 2018 in Irland, 2019 in Italien, 2022 in Portugal, 2023 in Spanien und 2024 in Deutschland. Ob Spahn Mitglied des Netzwerks ist, ließ sein Büro offen; den Begriff "Dialog Society" kenne er nicht. Dem Gründer Thiel sei Spahn im Rahmen des Formats "nie begegnet".

Zum diesjährigen Treffen, das vom 12. bis 16. August nahe Dublin stattfinden soll, sei Spahn ebenfalls eingeladen worden, teilte sein Büro mit. Die Teilnahme wurde jedoch abgesagt. Spahn nehme regelmäßig an nationalen und internationalen Konferenzen teil; ihm sei der Austausch unterschiedlicher Perspektiven wichtig.