Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Dienstag in der Fraktionssitzung von CDU/CSU demonstrativ den Rücken gestärkt. Wie die "Rheinische Post" nach Angaben von Teilnehmern berichtet, sagte Spahn, er danke Reiche auch für die Klarheit. "In den letzten zwei, drei Wochen gab es gerade mit Blick auf die Energiepolitik auch aus den Reihen des Koalitionspartners manchen persönlichen Angriff."

Er wolle daher auch intern betonen, so Spahn weiter, wer in der Energiepolitik das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen wolle und auch auf marktwirtschaftliche Prinzipien verweise "und dann so vom Koalitionspartner in Teilen angegangen wird, der kann sich umso mehr auf unsere Unterstützung verlassen".

Spahn sagte demnach wörtlich: "Danke für Deine Arbeit. Wir müssen in der Energiepolitik ja Erneuerbare ausbauen, aber vor allem müssen wir es bezahlbar halten und das machst Du."