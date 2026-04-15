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    Spahn stellt nach Tankrabatt weitere Maßnahmen in Aussicht » Nachrichten

    News Redaktion
    Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, über weitere Entlastungsmaßnahmen nachzudenken, sollten die Preise für Öl auch nach Auslaufen des temporären Tankrabatts noch hoch sein. "Uns ist bewusst, dass der 1. Juli eine Klippe im wahrsten Sinne des Wortes ist", sagte Spahn dem Nachrichtenportal T-Online. "Wir werden darum im Juni genau schauen müssen, ob es weitere Maßnahmen braucht."

    "Wenn die Straße von Hormus nach zwei weiteren Monaten noch immer nicht geöffnet ist, haben wir noch ganz andere Probleme", so Spahn. Man sehe jetzt schon, "dass Lieferketten abreißen, im Bauwesen, in der Chemieindustrie".

    Greifen soll der von der Koalition beschlossene Tankrabatt nach Spahns Aussage ab dem 1. Mai. "Unser Ziel ist, das Gesetz kommende Woche im Bundestag zu beschließen", sagte Spahn. "Wir freuen uns, wenn der Bundesrat zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Dann kann die Steuersenkung zum 1. Mai in Kraft treten. Das ist ein verhältnismäßig rasantes Tempo."

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