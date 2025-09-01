Close Menu
    Nachrichten

    Spahn und Miersch zu Solidaritätsbesuch in der Ukraine

    News Redaktion
    Ukrainische Flagge in Kiew (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ukrainische Flagge in Kiew (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen, Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD), sind zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Sie kamen am Montagmorgen mit einem Sonderzug in der Hauptstadt Kiew an.

    In Kiew wollen sie hochrangige politische Gespräche führen, unter anderem auch über das Thema Korruption. Zudem solle es um die deutsche Unterstützung der Ukraine gehen sowie um die Bemühungen um einen Frieden. Die Reise war aus Sicherheitsgründen im Vorfeld nicht angekündigt worden.

