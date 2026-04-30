Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat die Kritik des SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurückgewiesen.

"Solche Äußerungen werden der Arbeit des Kanzlers in herausfordernden Zeiten nicht gerecht", sagte Spahn der "Bild" (Freitagausgabe). Es mache die Zusammenarbeit in der Koalition nicht besser, wenn alle übereinander statt miteinander redeten. Es gebe in der Sache genug zu tun. Darauf solle man sich miteinander konzentrieren.

Miersch hatte mit Blick auf Aussagen des Kanzlers zur gesetzlichen Rente als "Basisabsicherung" und dessen Appell, man müsse "Respekt vor den Besserverdienenden haben", Merz scharf kritisiert und ihm eine zu große Impulsivität vorgeworfen. Er sagte, so könne man eigentlich kein Kanzleramt führen.