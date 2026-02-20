Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn (CDU), hat die besondere Bedeutung des am Freitagvormittag beginnenden CDU-Bundesparteitags hervorgehoben.

"Es ist der erste Kanzler-Parteitag seit fünf Jahren, das ist an sich schon etwas Besonderes", sagte Spahn der "Bild". Mit Blick auf den Leitantrag zum Wohnungsbau fügte er hinzu: "Die CDU steht ein für ein Land, in dem sich Leistung lohnt. Wer mit anpackt, der soll sich auch was aufbauen können."

"Das fängt mit dem Eigenheim an. Eigene vier Wände müssen auch für die Verkäuferin, den Gesellen oder die Pflegekraft stemmbar sein. Mit dieser Einstellung starten wir in den Parteitag und erneuern das Aufstiegsversprechen, das unser Land geprägt hat."