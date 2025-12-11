Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Ahmetovic, sieht in der laufenden Ukraine-Diplomatie noch keinen richtigen Verhandlungsprozess.

Es werde vielmehr "Ping-Pong-mäßig" verhandelt, sagte Ahmetovic den Sendern RTL und ntv. "Es gibt Verhandlungen zwischen den USA und Russland, es gibt Verhandlungen zwischen den USA und Ukraine und dann in der Rücksprache mit uns." Das reiche noch nicht.

Wichtig sei der Anspruch der Europäer, maßgeblich mit eingebunden zu sein. "Wenn es darum geht, dass über ein Ende des Krieges in Europa gesprochen und verhandelt wird, geht das nicht ohne Europäer." Etwas anderes dürfe man sich nicht "aufdiktieren" lassen, "nicht von Putin und auch erst recht nicht von Donald Trump".