    SPD-Außenpolitiker will temporäre Abschiebungen in den Iran stoppen

    News Redaktion
    Adis Ahmetović (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Adis Ahmetović (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Adis Ahmetovic, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, hat die Bundesregierung angesichts der Massenproteste gegen das Mullah-Regime im Iran aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen.

    "Erstens, sehr schnell, die temporären Abschiebungen in den Iran müssen vorerst gestoppt werden", sagte Ahmetovic den Sendern RTL und ntv. Zudem gebe es viele Aktivisten, zum Beispiel im Gewerkschaftsbereich, die den Kontakt aufgenommen haben zum Deutschen Gewerkschaftsbund, wo es um das Thema humanitäre Visa gehe. "Wir können als Deutschland und als Europa auch Solidarität zeigen, nicht nur in Form von Worten, sondern indem wir auch vernünftig politisch handeln. Und wir haben ein breites Instrumentarium von humanitären Instrumenten, die wir nutzen sollten", so der SPD-Politiker weiter.

    Die iranischen Revolutionsgarden sollten überdies in der EU als Terrorgruppe eingestuft werden. "Es ist obsolet, dass man darüber noch weiter diskutieren muss. Es muss passieren. Diese Revolutionsgarde ist eine Unterdrückungsgarde", so Ahmetovic. "Die muss auf die Sanktionsliste. Solche Menschen haben in Europa als Organisation nichts zu suchen."

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit.

