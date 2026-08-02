Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Ereignissen in Ceuta dringt die SPD im Bundestag auf eine konsequente Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems (Geas).

"Um kommenden Fluchtbewegungen entgegenzuwirken, müssen letztlich rechtliche, operative und kommunikative Maßnahmen eng zusammenwirken. Die konsequente Umsetzung des gerade in Kraft getretenen gemeinsamen europäischen Asylsystems ist dafür entscheidend", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede der "Rheinischen Post".

Zu den Ereignissen der vergangenen Tage sagte Eichwede, die spanische Exklave Ceuta sei Ziel einer offenbar gesteuerten Migrationsbewegung geworden. Diese sei instrumentalisiert worden als Versuch, Europa zu spalten. Es habe sich um eine offenbar durch Gerüchte und gezielte Falschinformationen gesteuerte Bewegung gehandelt, so die SPD-Politikerin. Diesem perfiden und kriminellen Geschäft von Schleusern mit Menschenleben müsse man als Europa gemeinsam entschlossen entgegentreten, forderte Eichwede.