Close Menu

    SPD-Flügel drängt auf Pflichtpraktikum in Handwerksbetrieben » Nachrichten

    News Redaktion
    Fliesenleger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fliesenleger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Handwerkermangels in Deutschland drängt der konservative Seeheimer Kreis in der SPD auf verpflichtende Praktika in den Betrieben. "Ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb sollte aus meiner Sicht deutschlandweit für Schüler zur Pflicht werden", sagte Seeheimer-Sprecher Esra Limbacher der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).

    Der Fraktionsvize der SPD-Bundestagsfraktion sagte weiter: "Noch immer entscheiden sich zu viele junge Menschen automatisch für ein Studium, zu oft fehlt schlicht das Wissen über die vielfältigen Chancen, Karrierewege und Perspektiven im Handwerk." Genau hier müsse Schule ansetzen. Neben einem fundierten Wirtschaftsunterricht brauche es daher ergänzend "mehr Praxisnähe", sagte Limbacher.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar