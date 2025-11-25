Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD fordert parallel zur geplanten Aktivrente einen ähnlichen Anreiz auch für Bundesbeamte. Vorbild ist eine "Aktiv-Pension", die Markus Söder für Bayern angekündigt hatte.

"Ich kann der Idee einiges abgewinnen", sagte SPD-Fraktionsvize Sonja Eichwede dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Bundesbeamte können zwar bereits heute über die reguläre Pensionsgrenze hinaus im Dienst bleiben. Das gilt allerdings nur in eng begrenzten Ausnahmefällen." Daher sollte die Bundesregierung "eine Ausweitung dieser Möglichkeit, ähnlich dem Modell einer Aktivrente, im Rahmen der geplanten Reform des öffentlichen Dienstrechts prüfen". Ergebnis könnte eine "Win-win-Situation" sein, die sowohl die Wünsche von Beamten berücksichtige als auch die Verwaltung stärke.

In Bayern sind die Pläne für die Aktiv-Pension noch nicht weit gediehen, teilte das bayerische Finanzministerium dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) mit. Sie würden nun "konzeptionell erstellt und ausgearbeitet".