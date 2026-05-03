Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert von der Europäischen Union eine harte Gegenreaktion auf die neuen Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump.

"Es braucht Gegenmaßnahmen, die den USA verdeutlichen, dass sie ebenso auf einen reibungslosen Welthandel angewiesen sind", sagte Roloff dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Eine Digitalsteuer für große US-Techkonzerne wie Meta, Google oder Amazon wäre eine geeignete Maßnahme.

Roloff warnte, die jüngsten Ankündigungen der US-Regierung, Zölle für europäische Pkw und Lastwagen ab der nächsten Woche auf 25 Prozent zu erhöhen, würden die deutsche Schlüsselindustrie gerade jetzt empfindlich treffen. "Die Bundesregierung darf sich das nicht gefallen lassen", sagte der SPD-Politiker. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass man gegenüber Trump nicht einknicken dürfe.