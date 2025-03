SPD fordert Freilassung von Imamoglu

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das SPD-Präsidium hat die Verhaftung von Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu scharf verurteilt. Ein entsprechender Beschluss des Gremiums sei am Montag getroffen worden, berichtet der „Spiegel“.

Demnach fordern die Sozialdemokraten die sofortige Freilassung des Oberbürgermeisters von Istanbul sowie die Freilassung aller anderen politischen Häftlinge. „Mit Sorge und Bestürzung“ verfolge man den „kontinuierlichen Abbau der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei“, heißt es in dem Beschluss. Die Inhaftierung von Imamoglu reihe sich ein in „eine Serie politisch motivierter Verurteilungen“ und sei ein „Angriff auf freie Wahlen in der Türkei“.

Die oppositionelle CHP wollte Imamoglu an diesem Sonntag zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in der Türkei 2028 küren, zum offiziellen Herausforderer von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Doch am vergangenen Mittwoch wurde Imamoglu überraschend festgenommen, wegen angeblichen Terror- und Korruptionsverdachts.