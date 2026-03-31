Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Rechtsexpertin Carmen Wegge hat die Justizminister der Länder aufgefordert, den Jura-Lehrplan zu überarbeiten und darin Sexualstrafrecht aufzunehmen.

"Das Jurastudium ist der richtige Ansatzpunkt, um den Opferschutz zu verbessern und zu einer gerechteren Rechtsprechung zu kommen", sagte die Vorsitzende der SPD-Frauen dem Nachrichtenmagazin Focus. "Sexualstrafrecht ist aber aktuell nicht Bestandteil des Curriculums im Jurastudium."

Diese Lücke in der Ausbildung verstärke das häufig fehlende Verständnis für die Dynamiken sexualisierter Gewalt, warnte die Sozialdemokratin. Wer später in Strafverfolgungsbehörden, Gerichten oder als Strafverteidiger arbeite, müsse sich aber damit auseinandersetzen. Das gleiche gelte für die Istanbul-Konvention, die spätestens zum 2. Examen Pflichtstoff sein solle, fügt Wegge hinzu. "Ich würde es begrüßen, wenn sich die nächste Justizministerkonferenz genau mit diesem Thema beschäftigen würde."