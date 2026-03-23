Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der erneuten Wahlniederlage für seine Partei hat SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf einen Bruch der schwarz-roten Koalition im Bund ausgeschlossen.

Auf die Frage, ob ein Ausstieg für die SPD eine Option sei, sagte Klüssendorf am Montag den Sendern RTL und ntv: "Nein, überhaupt nicht." Die SPD habe immer bewiesen, auch in schwierigen Lagen Verantwortung zu übernehmen. "Wir werden ganz sicher nicht dieses Land den Extremisten überlassen."

Die Sozialdemokraten hatten die Wahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag klar gegen die CDU verloren und müssen die Staatskanzlei nun nach 35 Jahren räumen. Bereits am Wahlabend waren aus den Reihen der SPD erste Rufe nach personellen Konsequenzen an der Parteispitze laut geworden.