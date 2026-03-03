Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic hat Kritik an der Krisenkommunikation von Außenminister Johann Wadephul geübt.

"Die ursprüngliche Ankündigung, keine Evakuierungsflüge vorzusehen, hat am Wochenende Irritationen ausgelöst und viele Betroffene und ihre Angehörigen verunsichert", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung nun beginnt, im ersten Schritt vulnerable Deutsche bei der Ausreise zu unterstützen. Das ist eine notwendige Kurskorrektur."

Gleichzeitig werde das nicht ausreichen. "Wir sprechen über zehntausende deutsche Staatsangehörige in der Region. Es müssen weitere Unterstützungspläne folgen", sagte Ahmetovic weiter. "Besonders dringlich ist auch die Situation einiger FSJler, die zum Beispiel im Auftrag der Bundesregierung vor Ort sind - sie und ihre besorgten Eltern erwarten zu Recht eine schnelle und sichere Lösung."