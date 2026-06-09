Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die traditionelle Spargelfahrt der SPD-Fraktion soll am Dienstagabend ein Zeichen des Zusammenhalts in der Koalition setzen. Das sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Sprecher des Seeheimer Kreises, Esra Limbacher, den Sendern RTL und ntv.

Es gehe nicht nur darum, gemeinsam zu essen, sondern auch darum, ein Signal zu senden. Deshalb habe man sich bewusst dafür entschieden, auch die Koalitionspartner von CDU und CSU einzuladen. Er stellte klar, dass die Fahrt nicht aus Steuergeldern finanziert werde, sondern jeder Teilnehmer einen eigenen Beitrag zahle. "Jeder bezahlt seinen Spargel selbst. Markus Söder natürlich auch. Aber: Es geht nicht um das Essen, sondern es geht dabei darum, gemeinsame Signale auszusenden, dass wir Reformen für dieses Land brauchen", erklärte der SPD-Politiker.

Die Koalition wolle vor allem ein Signal senden, dass sie zusammenstehe und Entscheidungen in der Mitte der Regierung treffen könne, so Limbacher weiter.