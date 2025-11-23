Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Haushaltswoche des Bundestages erwartet die SPD von der Unionsfraktion eine bessere Zusammenarbeit.

"In der kommenden Woche verabschieden wir bereits den zweiten Haushalt innerhalb von sechs Monaten", sagte Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Mit klarem Fokus auf Stärkung der Wirtschaft und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen."

Neben vielem anderen Erreichten zeige dies, "dass die Arbeit im Maschinenraum der Koalition läuft". Das sollten alle in der Unionsfraktion "im Blick haben und sich zu Herzen nehmen", sagte Wiese. Der Bundestag berät ab Montag den Haushalt 2026. Zuletzt hatte der Rentenstreit die Zusammenarbeit in der Koalition überlagert.