    SPD ruft Union vor Haushaltswoche zu besserer Kooperation auf » Nachrichten

    News Redaktion
    Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Haushaltswoche des Bundestages erwartet die SPD von der Unionsfraktion eine bessere Zusammenarbeit.

    "In der kommenden Woche verabschieden wir bereits den zweiten Haushalt innerhalb von sechs Monaten", sagte Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Mit klarem Fokus auf Stärkung der Wirtschaft und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen."

    Neben vielem anderen Erreichten zeige dies, "dass die Arbeit im Maschinenraum der Koalition läuft". Das sollten alle in der Unionsfraktion "im Blick haben und sich zu Herzen nehmen", sagte Wiese. Der Bundestag berät ab Montag den Haushalt 2026. Zuletzt hatte der Rentenstreit die Zusammenarbeit in der Koalition überlagert.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

