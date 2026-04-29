Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christos Pantazis, unterstützt den Vorstoß von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zum Umbau der Krankenkassenlandschaft und zur Reduzierung der gesetzlichen Krankenkassen.

Pantazis sagte der "Bild": "Dieser Vorschlag hat meine volle Unterstützung. Die Kassenlandschaft muss verschlankt werden." Zugleich machte Pantazis deutlich, dass er noch weitergehende Schritte für sinnvoll halte. Bislang sei der Sparbeitrag der Kassen unterdurchschnittlich. Er schlage vor, dass Krankenkassen mindestens 1,5 Millionen Versicherte haben sollten.

Linnemann fordert, die Zahl der Krankenkassen von aktuell 93 auf zehn bis 20 zu senken. "Mit wenigen großen Krankenkassen lassen sich grundlegende Reformen im Gesundheitssystem effektiver umsetzen", sagte Pantazis.