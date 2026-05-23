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    SPD-Vize Midyatli kritisiert Albigs AfD-Vorstoß scharf » Nachrichten

    News Redaktion
    Serpil Midyatli (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Serpil Midyatli (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Serpil Midyatli, stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, hat Torsten Albig für dessen Vorstoß in Sachen Minderheitsregierung kritisiert. "Albig ist absolut auf dem Irrweg", sagte Midyatli dem "Tagesspiegel".

    Die AfD sei menschenverachtend und demokratiefeindlich. Als Sozialdemokratin werde sie immer und überall gegen die AfD kämpfen, daher sei sie absolut für die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der AfD. Sie forderte ein AfD-Verbot jetzt.

    Der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Torsten Albig, hatte seiner SPD zuvor empfohlen, sich auch auf von der AfD tolerierte Minderheitsregierungen einzulassen.

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