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    SPD warnt Union nach Klingbeil-Rede vor Denkverboten » Nachrichten

    News Redaktion
    Lars Klingbeil am 26.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lars Klingbeil am 26.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Reformaufschlag von SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil rufen die Sozialdemokraten die Union zur Kompromissbereitschaft auf. "Ich erwarte jetzt keine Denkverbote von Seiten des Koalitionspartners, sondern klare und notwendige Reformen für unser Land", sagte Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

    Klingbeil habe eine starke Rede gehalten, "mutig, nach vorne gerichtet, reformbereit". Diesen Grundsatz für ein modernes Deutschland greife man nun auf und werde zeitnah mit der Union zu einem Gesamtpaket kommen, so Wiese.

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