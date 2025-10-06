Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die SPD will sich im Koalitionsausschuss und in den Gipfeln für die Stahl- und die Automobilindustrie für den Schutz von Arbeitsplätzen einsetzen.

„Ganz klar ist: Wir brauchen hier einen Schutzschirm für Arbeitsplätze in Deutschland“, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf am Montag. „Das heißt für uns: gute Rahmenbedingungen für Industrie und Wirtschaft mit günstigen Energiepreisen und Investitionen in den deutschen Standorten.“ Außerdem gehe es um „ordentliche Tariflöhne“, erklärte er. Das sorge für Sicherheit in der Beschäftigung und gute Beschäftigungsverhältnisse.

Beim sogenannten „Autogipfel“ im Bundeskanzleramt in dieser Woche werde man darüber beraten, wie man die Anreize für die E-Mobilität steigern könne. Das Signal für die Verbraucher müsse sein, dass sich der Kauf von E-Autos finanziell lohne und auch weiterhin richtig sei. „Wenn wir Arbeitsplätze in der Zukunft in Deutschland in der Automobilindustrie haben wollen und sichern wollen, dann geht es nur über die E-Mobilität“, so Klüssendorf.