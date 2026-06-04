Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will den Umgang mit Katastrophen und den Zivilschutz in Deutschland als Unterrichtsfach verankern. "Ein solches Unterrichtsangebot kann Begeisterung für ehrenamtliches Engagement wecken und gleichzeitig die Resilienz unserer Gesellschaft erhöhen", sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Esra Limbacher der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).

Der Katastrophenschutz in Deutschland sei ganz wesentlich auch Schutz vor Hochwasser und Überschwemmungen. Die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Starkregenereignisse steige, so Limbacher. Das Bewusstsein von Schülern auch für solche Lagen zu schärfen, sei ein richtiger Ansatz. Gleichzeitig würden sie einen besseren Einblick in die wichtige Arbeit von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen erhalten und für ein mögliches eigenes Engagement gewonnen werden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte bei der Vorstellung seiner Zivilschutz-Pläne kürzlich dafür plädiert, den Umgang mit der zivilen Verteidigung im Lehrplan aufzunehmen. Das Thema soll nun auch bei der nächsten Innenministerkonferenz Mitte Juni beraten werden.