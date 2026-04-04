Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Wirtschaftsflügel "Seeheimer Kreis" fordert die Streichung der Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel. "Inflation ist Gift - für unsere Wirtschaft und für jeden Bürger", sagte Esra Limbacher, Seeheimer-Chef und SPD-Fraktionsvize der "Bild am Sonntag". "Wir brauchen eine Inflationsbremse für die normalen Leute in unserem Land."

Die deutsche Politik könne nicht den internationalen Ölpreis kontrollieren. "Aber wir können dafür sorgen, dass die Teuerung bei Energie und Lebensmitteln nicht ungebremst in den Geldbeuteln der Deutschen landet", so Limbacher. Seine Forderung: "Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel auf null. Denn ob ein Kind sich gesund ernährt, darf nicht vom Kontostand der Eltern abhängen."

Konkret will Limbacher die Steuer für Obst und Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, Brot, Nudeln, Reis, Eier und Wasser auf null Prozent reduzieren, aber nicht für Schokolade, Chips oder Cola.