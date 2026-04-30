Close Menu

    SPD-Wirtschaftsforum verlangt von Klingbeil konkrete Einsparungen » Nachrichten

    News Redaktion
    Lars Klingbeil am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lars Klingbeil am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um den Bundeshaushalt 2027 mahnt der Unternehmerverband Wirtschaftsforum der SPD Konkretisierungen an. Die Präsidentin des SPD-Wirtschaftsforums, Ines Zenke, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben), die jetzt vorgestellten Eckwerte ließen einerseits erkennen, dass das richtige Ziel der Haushaltskonsolidierung im Blick sei. Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im weiteren Verfahren konkretisiert werden müssten.

    Die Unternehmen sowie die Bürger würden zu Recht Aufklärung darüber erwarten, wie welche Einsparung erbracht werden solle. Hier würden alle Ressorts ihren Beitrag leisten müssen, sagte Zenke. Im weiteren Verfahren werde es nun darauf ankommen, sehr gezielt Impulse zu setzen, um das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland zurückzugewinnen.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar