Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um den Bundeshaushalt 2027 mahnt der Unternehmerverband Wirtschaftsforum der SPD Konkretisierungen an. Die Präsidentin des SPD-Wirtschaftsforums, Ines Zenke, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben), die jetzt vorgestellten Eckwerte ließen einerseits erkennen, dass das richtige Ziel der Haushaltskonsolidierung im Blick sei. Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im weiteren Verfahren konkretisiert werden müssten.

Die Unternehmen sowie die Bürger würden zu Recht Aufklärung darüber erwarten, wie welche Einsparung erbracht werden solle. Hier würden alle Ressorts ihren Beitrag leisten müssen, sagte Zenke. Im weiteren Verfahren werde es nun darauf ankommen, sehr gezielt Impulse zu setzen, um das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland zurückzugewinnen.