Hongkong (dts Nachrichtenagentur) - Der weltweite Markt für Speicherchips wird sich in diesem Jahr voraussichtlich mehr als vervierfachen.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research soll der globale Speichermarkt 2026 ein Volumen von rund 975 Milliarden US-Dollar erreichen. Grund dafür sind steigende Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, wie am Freitag veröffentlichte Branchenzahlen zeigen.

Haupttreiber des Wachstums ist die stark gestiegene Nachfrage nach Server-Speicherprodukten wie DRAM und NAND-Flash. Vor allem Technologiekonzerne in Nordamerika stocken ihre Ausgaben für KI-Infrastruktur massiv auf.

Der Anteil der Server-Speicherprodukte am Gesamtumsatz der Branche soll in diesem Jahr auf 56 Prozent klettern, nach 37 Prozent im Jahr 2025. Damit würde erstmals die Marke von 50 Prozent überschritten.

Counterpoint Research zufolge hat sich der strukturelle Wandel hin zu serverorientierten Speicherlösungen zu einem zentralen Wachstumsfaktor entwickelt.

Durch die hohe Nachfrage entstehen zunehmende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage, die die Preise in die Höhe treiben. Dieser Trend werde voraussichtlich bis in die erste Jahreshälfte 2027 anhalten, so die Marktforscher.