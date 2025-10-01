München (dts Nachrichtenagentur) – Die Sperrung des Oktoberfestes in München ist aufgehoben worden. Das teilte die Integrierte Leitstelle München am Mittwochnachmittag mit. Die polizeilichen Maßnahmen auf der Theresienwiese seien abgeschlossen, und die Gefahrensituation habe sich nicht bestätigt.

Es bestehe keine Gefahr mehr, und das Oktoberfest werde um 17:30 Uhr wieder geöffnet. Die ursprüngliche Warnung war am 1. Oktober 2025 um 11:04 Uhr herausgegeben worden. Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, sich über die Medien, wie zum Beispiel das Lokalradio, zu informieren.

Am Vormittag hatte es eine Bombendrohung gegeben. Es wurde ein Zusammenhang mit einem Brand im Münchner Norden geprüft, bei dem nach Polizeiangaben auch Sprengfallen gefunden wurden. Es gebe einen Brief desselben Täters, den man ernst nehmen müsse, hieß es zunächst von der Stadt.

Die Feuerwehr hat den Brand eines Einfamilienhauses inzwischen gelöscht. Durch den Brand war mindestens eine Person ums Leben gekommen. Eine weitere Person werde vermisst, hieß es. Nach aktuellem Kenntnisstand sei das Wohngebäude im Rahmen eines Familienstreits vorsätzlich in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei München am Mittwochvormittag mit. Zur Entschärfung der gefundenen Sprengfallen wurden Spezialkräfte hinzugezogen.

Die Polizei hatte die Lerchenauer Straße weiträumig abgesperrt. Eine nahegelegene Schule war vorsorglich geschlossen worden.