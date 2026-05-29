Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zwei Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft fordert die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Aydan Özoğuz (SPD), günstigere Preise für das DFB-Trikot.

Der "Rheinischen Post" sagte sie, sie wünsche sich, dass die Preise fan- und familienfreundlicher seien. Die Preise seien auf einem Niveau, das es dem Fußballfan nicht einfach mache, die Unterstützung der Nationalmannschaft auch durch das Tragen des DFB-Trikots auszudrücken. An der Vermarktung verdienten viele - der Hersteller, der Handel und nicht zuletzt der DFB als Lizenzgeber.

Özoğuz warnte: "Es wäre doch schade, wenn die Trikots teure Ladenhüter blieben, anstatt Deutschland während der WM bunter zu machen."

Das aktuelle Trikot kostet mindestens 100 Euro, Kindertrikots rund 75 Euro. Die Preise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.