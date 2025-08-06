Sportmoderator Ulli Potofski gestorben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Sportmoderator Ulli Potofski ist tot. Er sei bereits am Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gestorben, berichtet die „Bild“ am Mittwoch.

Potofski begann seine journalistische Laufbahn 1970 bei Radio Luxemburg. 1979 ging er als Sportreporter zum WDR-Hörfunk, später war er unter anderem Sportchef bei RTL plus. Von 2006 bis zu seinem Tod arbeitete er für den Bezahlsender Sky, wobei er vor allem für die Berichterstattung über den deutschen Profifußball zuständig war. Zudem betrieb er den täglich erscheinenden Podcast „Herz, Seele, Ball“.