Close Menu

    Spritpreise: DGB setzt sich für mehr Homeoffice ein » Nachrichten

    News Redaktion
    Computer-Nutzerin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Computer-Nutzerin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Spritpreise hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Unternehmen zu Flexibilität bei Homeoffice-Regelungen aufgerufen.

    "Jeder gesparte Tropfen Sprit hilft: Auch die Arbeitgeber müssen ihren Teil dazu beitragen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben). "Sie sollten Beschäftigten die Wahl geben, ob sie im Büro oder im Homeoffice arbeiten. Das kann Pendelstrecken einsparen und die Geldbeutel schonen."

    Er sagte zugleich, dass nicht alle Arbeitnehmer von zuhause arbeiten könnten. "Wenn die Krise anhält, muss über weitere Entlastungen für Beschäftigte gesprochen werden", sagte der Gewerkschafter und brachte ein Mobilitätsgeld oder eine Energiepreispauschale ins Spiel. "Eine Übergewinnsteuer muss verhindern, dass Konzerne in der Krise Kasse machen", fügte er hinzu.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar