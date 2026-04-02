Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Spritpreise hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Unternehmen zu Flexibilität bei Homeoffice-Regelungen aufgerufen.

"Jeder gesparte Tropfen Sprit hilft: Auch die Arbeitgeber müssen ihren Teil dazu beitragen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben). "Sie sollten Beschäftigten die Wahl geben, ob sie im Büro oder im Homeoffice arbeiten. Das kann Pendelstrecken einsparen und die Geldbeutel schonen."

Er sagte zugleich, dass nicht alle Arbeitnehmer von zuhause arbeiten könnten. "Wenn die Krise anhält, muss über weitere Entlastungen für Beschäftigte gesprochen werden", sagte der Gewerkschafter und brachte ein Mobilitätsgeld oder eine Energiepreispauschale ins Spiel. "Eine Übergewinnsteuer muss verhindern, dass Konzerne in der Krise Kasse machen", fügte er hinzu.