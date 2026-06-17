München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gesunken.

Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC fiel der Dieselpreis um 9,1 Cent auf 1,797 Euro je Liter, während der Preis für Super E10 um 5,2 Cent auf 1,854 Euro sank. Damit erreichten die Preise den niedrigsten Stand seit Anfang März.

Der Rückgang der Rohölpreise trug zu dieser Entwicklung bei. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um mehr als zwölf US-Dollar auf rund 79 US-Dollar. Der ADAC kritisierte jedoch, dass die Kraftstoffpreise angesichts des deutlichen Ölpreisrückgangs noch stärker sinken müssten.