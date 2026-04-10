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    Spritpreise: Verkehrsunternehmen rechnen mit mehr Fahrgästen » Nachrichten

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    Ersatzhaltestelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ersatzhaltestelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Köln (dts Nachrichtenagentur) - Die hohen Spritpreise in Deutschland führen offenbar zu deutlich mehr Fahrgästen in Bussen und Bahnen.

    Man gehe davon aus, "dass die Nachfrage nach ÖPNV-Tickets vor dem Hintergrund gestiegener Kraftstoffpreise für Pkw gestiegen ist", sagte ein Sprecher des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Bedauerlicherweise können die Verkehrsunternehmen darauf nicht mit einem angemessenen Angebotsaufwuchs reagieren aufgrund der knappen Budgets."

    Wichtig sei daher, dass der Bund den im Koalitionsvertrag vereinbarten ÖPNV-Modernisierungspakt nun auch entschlossen umsetze. So müsse beispielsweise das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz so geändert werden, "dass die Verkehrsunternehmen Planungssicherheit haben", sagte der Sprecher.

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