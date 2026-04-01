München (dts Nachrichtenagentur) - Die Spritpreise in Deutschland sind vor dem Inkrafttreten der neuen Tankstellen-Regel erneut gestiegen.

Wie ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte, kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt am Dienstag 2,316 Euro, was einem Anstieg von 2,8 Cent gegenüber der Vorwoche entspricht. Der Preis für Super E10 erhöhte sich um 3,3 Cent auf durchschnittlich 2,107 Euro pro Liter. Auch in der vergangenen Woche waren die Preise beider Kraftstoffsorten vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs deutlich gestiegen.

Ab dem heutigen Mittwoch gilt in Deutschland das sogenannte Österreich-Modell, nachdem die Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag um 12 Uhr erhöhen dürfen. Preissenkungen sind aber weiterhin jederzeit möglich. Wie sich die Regel auf die Preise auswirken wird, ist noch unklar.