München (dts Nachrichtenagentur) – Die Spritpreise in Deutschland sind wieder etwas gestiegen. Ein Liter Super E10 kostete am Montag im Durchschnitt 1,997 Euro und damit genau ein Cent mehr als am Vortag, sagte eine ADAC-Sprecherin am Dienstagmorgen der dts Nachrichtenagentur. Diesel verteuerte sich um 0,9 Cent auf durchschnittlich 2,054 Euro pro Liter.

Erst am Wochenende war bei E10 erstmals seit Anfang März wieder die Zwei-Euro-Marke unterschritten worden. Zuvor war sowohl der E10- als auch der Diesel-Preis mehrere Tage in Folge gesunken. Die Abstände bei den Preisen für beide Kraftstoffarten haben sich etwas verringert. So ist ein Liter Diesel aktuell nur noch 5,7 Cent teurer als ein Liter E10. Am 10. März hatte diese Differenz noch bei 11,9 Cent gelegen. Vor dem Beginn des russischen Einmarschs in der Ukraine war Diesel noch günstiger als Benzin.