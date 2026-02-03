Paris (dts Nachrichtenagentur) - Die Abteilung für Internetkriminalität der Pariser Staatsanwaltschaft hat am Dienstag die französischen Büros der Social-Media-Plattform X durchsuchen lassen. Hintergrund seien im Januar 2025 eingeleitete Ermittlungen, teilte die Behörde mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Medienberichten zufolge geht es um den Verdacht auf Manipulation von Algorithmen und unerlaubte Datenerfassung. Die Ermittlungen sollen zudem inzwischen auf Vorwürfe der Beihilfe zur Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch und sexualisierten Deepfakes ausgeweitet worden sein.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat X-Chef Elon Musk und die ehemalige CEO Linda Yaccarino im Rahmen der Ermittlungen zu einer freiwilligen Befragung im April vorgeladen.