    Staatsanwaltschaft durchsucht französische Büros von X » Nachrichten

    News Redaktion
    Französisches Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Französisches Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Paris (dts Nachrichtenagentur) - Die Abteilung für Internetkriminalität der Pariser Staatsanwaltschaft hat am Dienstag die französischen Büros der Social-Media-Plattform X durchsuchen lassen. Hintergrund seien im Januar 2025 eingeleitete Ermittlungen, teilte die Behörde mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

    Medienberichten zufolge geht es um den Verdacht auf Manipulation von Algorithmen und unerlaubte Datenerfassung. Die Ermittlungen sollen zudem inzwischen auf Vorwürfe der Beihilfe zur Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch und sexualisierten Deepfakes ausgeweitet worden sein.

    Die Pariser Staatsanwaltschaft hat X-Chef Elon Musk und die ehemalige CEO Linda Yaccarino im Rahmen der Ermittlungen zu einer freiwilligen Befragung im April vorgeladen.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

