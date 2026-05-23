Qinyuan (dts Nachrichtenagentur) - Bei einer Gasexplosion in einer Kohlemine in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind mindestens 82 Menschen ums Leben gekommen. Das berichten chinesische Staatsmedien am Samstag. Die Rettungsarbeiten dauern derweil weiterhin an, und es ist unklar, wie viele Personen noch in der Mine eingeschlossen sind.

Das Unglück ereignete sich am Freitagabend in einem Bergwerk im Landkreis Qinyuan. Bis Samstagmorgen konnten den Angaben zufolge 201 Menschen evakuiert werden. Die Ursache der Explosion wird noch untersucht.

Shanxi ist ein bedeutendes Zentrum der chinesischen Kohleindustrie, die für ihre schlechte Sicherheitsbilanz bekannt ist. In der Vergangenheit kam es in der Region immer wieder zu schweren Unfällen mit zahlreichen Todesopfern. Der chinesische Staatschef Xi Jinping forderte eine "umfassende Rettungsaktion" für die Vermissten und eine "gründliche Untersuchung" der Ursache des Unglücks.