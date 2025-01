Stadt Magdeburg geht von Anschlag aus – „Bilder sind schrecklich“

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Nachdem am Freitagabend ein Auto auf dem Weihnachtsmarkt von Magdeburg in eine Menschenmenge gerast ist, geht die Stadtverwaltung von einem Anschlag aus. Entsprechend äußerte sich Stadtsprecher Michael Reif am Abend vor Journalisten in Magdeburg.

„Es gibt zahlreiche Verletzte, die Feuerwehr, die Polizei ist im Einsatz und versorgt die Verletzten, mehr lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, erklärte Reif und ergänzte: „Die Bilder sind schrecklich.“

Aus Kreisen der Einsatzkräfte hieß es, es gebe mindestens ein Todesopfer und bis zu 80 Verletzte. Der mutmaßliche Autofahrer wurde festgenommen. Er soll zwischen den aufgestellten Betonblöcken eine Lücke genutzt haben und auf dem Weihnachtsmarkt im Zickzackkurs gefahren sein. Die örtlichen Gegebenheiten erfordern zudem, dass der Fahrer zunächst eine scharfe Kurve genommen und anschließend noch einmal beschleunigt haben muss, bevor er in die Menschenmenge fuhr.