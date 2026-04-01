Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Städtetag rechnet mit einer Regelung, die syrischen Fachkräften ermöglicht, unabhängig von der Lage im Heimatland in Deutschland zu bleiben.

"Wir wissen, dass zahlreiche aus Syrien geflüchtete Menschen zwischenzeitlich im deutschen Arbeitsmarkt angekommen sind", sagte Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dazu würden auch Branchen gehören, die händeringend nach Fachkräften suchen.

"Daher gehen wir davon aus, dass die Bundesregierung eine Regelung findet, wonach aus Syrien geflüchtete Menschen unabhängig von der Lage im Heimatland jedenfalls dann in Deutschland bleiben dürfen, wenn sie als Fachkräfte gebraucht werden und selbstverständlich auch wohl integriert sind." Angesichts der demografischen Struktur wäre das volkswirtschaftlich sinnvoll, sagte Schuchardt. Damit hätten sowohl die betroffenen Syrer als auch die Betriebe Planungssicherheit.