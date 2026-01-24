Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts weiter steigender Eigenanteile für Pflegepatienten im Heim fordert die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler (CSU), Bund und Länder zu einer höheren Kostenbeteiligung auf.

Der "Bild" (Samstagsausgabe) sagte Staffler, die Länder sollten mehr Investitionskosten der Pflegeheime übernehmen. "Es wäre wünschenswert, dass sich auch die Bundesländer deutlich stärker beteiligen, beispielsweise durch die Übernahme der Investitionskosten", erklärte Staffler. Dadurch könnte der Eigenanteil der Patienten sinken. Bislang übernehmen die Pflegepatienten in stationärer Behandlung den Großteil der Kosten, beispielsweise für die Sanierung der Heime.

Staffler sagte außerdem, der Bund könne ebenfalls zur Entlastung beitragen, wenn er "die Ausbildungskosten für Pflegekräfte übernehmen würde, denn auch beispielsweise die Ärzteausbildung wird aus Steuergeldern bezahlt". Würde das passieren, "könnten Pflegebedürftige erheblich entlastet werden".

Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, fordert die Bundesländer ebenfalls zu mehr Beteiligung auf. Der "Bild" sagte Pantazis: "Wir erwarten von den Ländern, dass sie ihre Investitionskosten vollständig und verlässlich übernehmen."