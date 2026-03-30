Nukualofa (dts Nachrichtenagentur) - Im Südpazifik hat sich am Montag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,3 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 19:44 Uhr Ortszeit (10:44 Uhr deutscher Zeit). Das Epizentrum lag nur wenige Kilometer von der Ostküste von Espiritu Santo, der größten Insel des Inselstaats Vanuatu, entfernt. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst noch nicht vor. Ob eine Tsunami-Gefahr besteht, ist ebenfalls noch unklar.

Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr. Regelmäßig kommt es dabei zu starken Schäden.