Close Menu

    Starkes Seebeben der Stärke 7,6 im Südpazifik » Nachrichten

    News Redaktion
    Seismograph bei der Aufzeichnung eines Erdbebens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Seismograph bei der Aufzeichnung eines Erdbebens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Nukualofa (dts Nachrichtenagentur) - Im Südpazifik hat sich am Dienstag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,6 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

    Das Beben ereignete sich um 17:37 Uhr Ortszeit (5:37 Uhr deutscher Zeit). Das Epizentrum lag 273 Kilometer nordnordwestlich von Nuku`alofa, der Hauptstadt von Tonga, und 158 Kilometer westlich von Neiafu. Nach Angaben des Pacific Tsunami Warning Centers (PTWC) besteht keine Tsunami-Gefahr, da das Erdbeben zu tief im Erdinneren lag.

    Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar