Nukualofa (dts Nachrichtenagentur) - Im Südpazifik hat sich am Dienstag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,6 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 17:37 Uhr Ortszeit (5:37 Uhr deutscher Zeit). Das Epizentrum lag 273 Kilometer nordnordwestlich von Nuku`alofa, der Hauptstadt von Tonga, und 158 Kilometer westlich von Neiafu. Nach Angaben des Pacific Tsunami Warning Centers (PTWC) besteht keine Tsunami-Gefahr, da das Erdbeben zu tief im Erdinneren lag.

Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr.