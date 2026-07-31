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    Stegner fordert Europäer zu gemeinsamer Flüchtlingspolitik auf » Nachrichten

    News Redaktion
    Ralf Stegner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ralf Stegner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner fordert die Europäische Union zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik auf.

    "Die schwierige Situation in Ceuta zeigt einmal mehr, dass eine humanitäre Flüchtlingspolitik in Europa nur gemeinsam gelingen kann", sagte er der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Wenn Schlepperbanden und Populisten profitieren, geht das immer zu Lasten der Humanität."

    Wegen des Ansturms von Migranten auf die spanische Exklave fordern einige EU-Staaten bereits den Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum.

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