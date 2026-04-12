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    Stegner kritisiert "irrlichternde Haltung" Trumps im Irankrieg » Nachrichten

    News Redaktion
    Ralf Stegner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ralf Stegner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner hat das Vorgehen der US-Regierung gegen den Iran scharf kritisiert.

    Er sagte der "Rheinischen Post" (Montag): "Ankündigungen, Drohungen, Ultimaten, Schmähungen, Zickzackkurs, jetzt Seeblockade in der Straße von Hormus - die irrlichternde Haltung von US-Präsident Donald Trump im Irankrieg versetzt nicht nur die Region in Angst und Schrecken, sondern die ganze Staatenwelt, bringt die Börsen in Turbulenzen und verrät nur eines nicht: Mit welchem Ziel und welcher Strategie dieser Krieg geführt werden und wie und wann er enden soll." Stegner ergänzte: "Das Chaos nimmt immer gefährlichere Formen an."

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