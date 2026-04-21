Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD stoßen die Appelle von Kanzler Friedrich Merz (CDU) an den Koalitionspartner auf Widerspruch. "Die Ermahnungen des Kanzlers an die SPD in dieser öffentlichen Form sind etwas ungewöhnlich und kontraproduktiv", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). "Herr Merz hat ja neulich appelliert, alle Dinge hinter verschlossenen Türen zu regeln und geschlossen nach außen zu vertreten. Es wäre klug, hielte er sich selbst an diese Maxime."

Der Ex-SPD-Vize fügte hinzu: "Aber Politik ist eben auch Kampfsport, und die SPD fällt nicht in Ohnmacht, wenn Herr Merz etwas sagt. In der Sache versteht die SPD unter Reformen nicht vor allem Maßnahmen, die den Menschen wehtun." Das solle "die Union wissen".

Merz hatte den Koalitionspartner SPD am Montagabend zu entschiedeneren Reformen gedrängt. "Ich werde heute Abend noch einmal mit dem Koalitionspartner sehr ernsthaft reden", sagte Merz.