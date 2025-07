Steinmeier bei Halbfinale der Frauen-EM im Stadion

Zürich (dts Nachrichtenagentur) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Mittwochabend beim Halbfinale der Frauen-Fußball-EM in Zürich zwischen Deutschland und Spanien im Stadion sein. Das teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag mit.

Das Spiel im Stadion Letzigrund beginnt am Mittwoch um 21 Uhr. Gegen den amtierenden Weltmeister Spanien gilt die DFB-Auswahl als Außenseiter, dürfte nach dem Triumph im Elfmeterschießen nach langer Unterzahl gegen Frankreich im Viertelfinale aber besonders motiviert sein.

Für eine persönliche Unterstützung durch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müssten die deutschen Fußballerinnen allerdings das Finale erreichen. Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte am Montag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur angekündigt, dass Merz das Endspiel am Sonntag in Basel besuchen würde, falls die DFB-Frauen sich dafür qualifizieren sollten.