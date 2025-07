Steinmeier betont deutsch-tschechische Freundschaft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch seines tschechischen Amtskollegen Petr Pavel die Bedeutung der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit hervorgehoben. „Seit der deutsch-tschechischen Erklärung von 1997 gab es zahlreiche Schritte auf dem Weg zu Aufarbeitung und Versöhnung“, sagte Steinmeier am Mittwoch im Schloss Bellevue bei einem Empfang für die Gewinnerteams eines deutsch-tschechischen Videowettbewerbs mit dem Titel „Nie wieder“.

„Unsere beiden Nationen sind heute eng und freundschaftlich verbunden – wirtschaftlich und kulturell, in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, auf vielen Ebenen, nicht zuletzt im europäischen Rahmen.“ Europa verbinde die Länder in Frieden, Freiheit und Solidarität, so Steinmeier.

„Auch die Geschichte der europäischen Einigung, so mühsam sie oft war und bleibt, löst das Versprechen ein, dass Krieg und Unmenschlichkeit `Nie wieder` das Bild unseres Kontinents prägen“, so das deutsche Staatsoberhaupt. Diesen Wunsch solle man ehren – „setzen wir uns für dieses Europa ein, ein Europa des Rechts, der Demokratie und der Völkerverständigung“.