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    Steinmeier entlässt und ernennt von Merz benannte Minister » Nachrichten

    News Redaktion
    Patrick Schnieder, Frank-Walter Steinmeier, Friedrich Merz am 29.07.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Patrick Schnieder, Frank-Walter Steinmeier, Friedrich Merz am 29.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch den vom Kanzler benannten Ministern die Entlassungs- und Ernennungsurkunden übergeben.

    Er nehme "zur Kenntnis", dass die Vereidigung der Minister erst in der ersten Sitzung nach der Sommerpause vor dem Deutschen Bundestag erfolge, sagte Steinmeier in einer kurzen Ansprache.

    Entlassen wurden Thorsten Frei als Kanzleramtsminister, Patrick Schnieder als Verkehrsminister und Nina Warken als Gesundheitsministerin (alle CDU).

    Warken wird stattdessen Kanzleramtsministerin, Steffen Bilger wird Verkehrsminister, Carsten Linnemann wird neuer Gesundheitsminister (ebenfalls alle CDU).

    Ausgelöst worden war der Wechsel durch den Rücktritt von Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Thorsten Frei soll ihm nach Vorstellung von Merz in dieser Funktion folgen, am Nachmittag kommt die Fraktion deswegen zu einer Sondersitzung zusammen.

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